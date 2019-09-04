مي حريري تُطلِق جديدها "أنا وهوي"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة مي حريري عبر قناتها الرسميّة على "YouTube" أغنيتها الجديدة "أنا وهوي" التي تعاونت فيها للمرّة الأولى مع شركة "جديد إف إم" . وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع طوني سابا، ولاقت تفاعلاً سريعاً بُعيد طرحها من متابعيها عبر مواقع التواصل.

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