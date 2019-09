مهرجان البندقية يُكرّم النجمة الإنجليزية جولي أندروز

اسماء السيد - البندقية: كرّم مهرجان البندقية النجمة الإنجليزية جولي أندروز البالغة من العمر 83 عاماً والتي اشتهرت بالعديد من الأفلام العائلية الكلاسيكية مثل "Mary Poppins" و"Sound of Music" بجائزة تكريمية عن مجمل مسيرتها الفنية.

وعبّرت لحظة استلامها "الأسد الذهبي" عن سعادتها مشيرةً إلى أنها كانت محظوظة جداً بحصولها على أدوارٍ جميلة.

يشار إلى أن "أندروز" بدأت عملها الفني على مسارح منطقة West End في لندن قبل أن تنتقل إلى برودواي في نيويورك ويسطع نجمها من خلال مسرحيات موسيقية أبرزها "My Fair Lady" و"Camelot". علماً أنها فازت بجائزة أوسكار عن أدائها بفيلم "Mary Poppins" في العام 1965 ورُشِّحَت لجائزة أفضل ممثلة في العام التالي عن دور المربية ماريا فون تراب في "Sound of the Music".

Advertisements

الجدي ذكره أنها حصلت على لقب "سيدة" من الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وعادت إل السينما بعد غياب من خلال فيلم "Princess Diaries" في العام 2001. ثم أعارت صوتها في عدد من أفلام الكارتون منها "Despicable Me".