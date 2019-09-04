الجمهور يلاحظ الشبه بين هيفاء وهبي وحفيدتيها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: لاحظ محبو الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الشبه بينها وبين حفيدتيها من ابنتها زينب فياض التي نشرت صورة الطفلتين رهف ودانييلا عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام". حيث أكدت بعض التعليقات على الشبه لجدتهما وعبّرت بمعظمها عن الإعجاب بالطفلتين. إلا أن "وهبي" لم تشارك صورتهما على صفحاتها الخاصة عل مواقع التواصل، ما يطرح تساؤلات حول علاقة "وهبي" بانتها التي تحاول إعادة الوصل معها منذ أزمتها الصحية الأخيرة.
يُذكر أن وهبي أطلقت مؤخراً أغنيتها الجديدة بعنوان #تملي_ناجحه التي لاقت تفاعلاً ملفتاً من محبيها.
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