مكتب شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات حفلها في الرياض

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نفى المكتب الإعلامي للفنانة شيرين عبد الوهاب ما يتردد من شائعات حول حفلٍ غنائي ستُحييه في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر أكتوبر المُقبل. وجاء في البيان: “عن ما ورد حول إقامة الفنانة #شيرين_عبد_الوهاب لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة”.
يذكر أن أغنية “الحب خدعة” كانت آخر أعمالها. وهي من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي، مكس وماستر: م. امير محروس.
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