الجمهور يقف مصفقاً لأنشودة تانيا قسيس في مهرجان القلعة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عادت الفنانة اللبنانية العالمية تانيا قسيس إلى مصر لتُحيي حفلاً حاشداً أمام جمهور قارب 7000 شخصاً، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية مع وزارة الثقافة. حيث لبّت الدعوة بعد نجاح حفلها السابق في مصر لمناسبة افتتاح المدينة الجديدة في القاهرة، بحضور الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس،

وأشعلت مسرح القلعة بأحدث أغنياتها "حب الحياة" من كلمات وألحان الفنان مروان خوري، "شو القصة" من كلمات وألحان جوني فنيانوس و"شو مخبى الليل" كلمات وألحان جاد مهنا.

وقدمت برفقة الفرقة الموسيقية المصرية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، أشهر المؤلفات الغنائية والموسيقية العربية منها "طلوا حبابنا" للعملاق الراحل وديع الصافي الى "قلبي دليلي" للمطربة ليلى مراد وغيرهما من كبار الفنانين.

ومزجت "قسيس" كعادتها بين الفن الشرقي والغربي في أغنية "أهواك" للعندليب عبد الحليم مع أغنية :Histoire d’un Amour" لداليدا، وأغنية "ليالي الأنس في فيينا" لأسمهان مع أغنية "Padam" لإديت بياف.

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وكانت للـ Ave Maria مع أنشودة "مولاي" برفقة الفنان أسامة الخولي مكانةً خاصة في الحفل. حيث أخذت قسيس الحضور إلى عالم السلام والمحبة بصوتها، ونالت تصفيقاً حاراً من وزيرة الثقافة د. ايناس عبد الدايم، سفيرا لبنان علي الحلبي وأستراليا غلين مايلز، ورئيس دار الأوبرا المصرية د. مجدي صابر، إلى جانب الفاعليات الثقافية والإعلامية المصرية والحضور الذي وقف تقديراً لهذا العمل.