فيلم الخيال العلمي AD ASTRA في صالات السينما الإماراتية ب 19 سبتمبر

اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: تستضيف صالات السينما في دولة الإمارات العربية المتحدة فيلم الخيال العلمي المشوّق AD ASTRA ابتداءً من 19 سبتمبر الجاري. وتدور أحداث الفيلم في المستقبل ويتألّق فيه النجم العالمي براد بيت بدور رائد فضاء محترف يسافر حتى الحدود الخارجية لنظامنا الشمسي للبحث عن أبيه المفقود، والكشف عن سر غامض يهدّد الحياة على كوكب الأرض. ويستعرض Ad Astra، الذي يعني ‘إلى النجوم' باللاتينية، هذه الرحلة لكشف الأسرار التي تشكّل تحدّياً لطبيعة الوجود البشري وموقعنا في هذا الكون الفسيح.

وفي تعليق له على الفيلم والمخرج والمنتج والكاتب جايمس غراي، يقول براد بيت الذي يلعب دور رائد الفضاء روي: "أعتقد أنه فيلم تعود جذوره إلى أفلام فترة السبعينيات، حيث يبدو قد تشكّل المشهد العام لدى جايمس. فهو عبارة عن مشهد تأمّلي تفتّح بعدها وانبثق عنه هذا العمل البارز. كما يتميّز الفيلم بكونه يشمل العديد من اللحظات المثيرة التي تضم الكثير من الحركة والإثارة المتجسّدة في مشاهد رائعة جداً على الشاشة الكبيرة."

اختار صانعو الفيلم النجم طومي لي جونز الفائز بجائزة ‘الأوسكار’ لتقمّص دور كيلفورد، الأب الموقّر والغامض لرائد الفضاء روي. وقد علّق جونز على الفيلم قائلاً: "أنا أحب الخيال العلمي، واعتبرت هذه القصّة وهذا السيناريو ممتعين حقاً." ويصف جونز الشخصية التي يلعب دورها بكونها: "رائد فضاء ومستكشف عظيم، يصبح بعدها رجلاً خطيراً. إنه في الواقع رجل ضائع."

من جهته، يتذكّر جايمس غراي الإلهام الأول الذي دفعه لتنفيذ هذا الفيلم وذلك عندما كان يقرأ عن عالِم الفيزياء إنريكو فيرمي الحائز على جائزة ‘نوبل’ والمعروف بلقب ‘مهندس العصر النووي’. وقد اعتقد فيرمي أن هناك إمكانية كبيرة بنسبة 90 بالمئة أن يلحق الدمار بالجزء الجنوبي الغربي للولايات المتحدة الأمريكية عند تنفيذ عملية شطر الذرّة للمرّة الأولى.

حول هذا الأمر يقول غراي: "لم يكونوا متأكّدين تماماً من عدم استمرار السلسلة التفاعلية. ولقد وجدت هذا الأمر مقلقاً كثيراً وفكّرت بشيء مهم ألا وهو كيف يمكن أن تكون الأمور عليه إن لم يكن لديك أي شيء لتخسره وأنت تائه في الفضاء البعيد؟ عندها لن توجد أي حدود لنوع التجارب التي قد ترغب القيام بها أو تنفيذها فعلياً."

وأضاف: "بعدها بدأت التفكير بفيلم Heart of Darkness للروائي جوزيف كونراد وفيلم Apocalypse Now. وقد برزت الفكرة من هناك. لقد كان لفيلم Heart of Darkness الأثر الكبير، مع محاولة عيش الصورة والمزاج العام اللذين سادا مهمّتي الفضاء ‘أبولو’ و’ميركوري’."

من المهم الإشارة إليه أنه لا يمكن تنفيذ فيلم واقع-خيال-علمي حقيقي بدون الحصول على معلومات وبيانات حقيقية من خبراء متخصّصين في عدّة مجالات. بناءً عليه، استعان صانعو الفيلم بوكالة الفضاء الأمريكية ‘ناسا’ (NASA) بالإضافة إلى عدد من وكالات الفضاء البارزة الأخرى لتحقيق هدفهم. كما استفادوا من الخبرات الواسعة التي يتمتّع بها رائد الفضاء المتقاعد غاريت ريسمان، الذي قاد مهمّتين عبر مكوك فضائي إلى محطة الفضاء الدولية. علاوة على هذا، اعتمد فريق الفيلم أيضاً من مصدر بارز آخر هو روبرت يوويل، المهندس الفضائي المخضرم الذي يتمتّع بخبرة امتدّت لنحو 30 سنة من العمل على البرامج الفضائية، وذلك بعدما كان قد باشر عمله كمهندس مع ‘ناسا’ في العام 1989.

عن هذا الموضوع، قال يوويل: "أراد جايمس أن يزخر الفيلم بكثير من العناصر الواقعية وذلك بأكبر قدر ممكن. وبعد قراءتي للنص، قدّمت بعض الاقتراحات الأساسية. وما كان يتم البحث عنه من الناحية الواقعية ارتبط بالفيزياء بشكل أساسي. ومن بعض الأمور التي كان يجري الاستفسار عنها على سبيل المثال لا الحصر إمكانية إطلاق النار من سلاح على سطح القمر. الجواب هو نعم، فالسلاح التقليدي يعمل في الفضاء، وذلك كون الرصاصة تتمتّع بالعنصر المؤكسد الخاص بها."

يذكر ان ‘مهرجان البندقية السينمائي’ بدورته الـ 76 التي انطلقت في 28 أغسطس 2019 استضاف العرض الأول للفيلم الجديد Ad Astra. ويشكّل هذا المهرجان بداية موسم فعاليات جوائز السينما. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح ‘مهرجان البندقية السينمائي’ الانطلاقة الأولى لبعض أهم وأبرز الأعمال السينمائية.

Ad Astra من إخراج جايمس غراي وكتابة جايمس غراي وإيثان كروس. وقد قام بإنتاجه مسؤولو شركة Plan B Entertainment براد بيت، ديدي غاردنر وجيريمي كلينر، إلى جانب جايمس غراي وأنطوني كاتاغاس، إضافة إلى رودريغو تيكسييرا من شركة الإنتاج RT Features وآرنون ميلخان من شركة New Regency Pictures، وهو من بطولة براد بيت، طومي لي جونز، روث نيغا، ليف تايلر ودونالد ساثرلاند.