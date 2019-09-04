سلمى حايك تحتفل بعيدها الـ 53 بالبيكيني









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تحتفل الممثلة الأميركية – المكسيكية من أصلٍ لبناني سلمى حايك بعيد ميلادها الـ 53 اليوم الإثنين، ونشرت في المناسبة صورة جديدة لها بملابس السباحة أكّدت من خلالها أنّها تزداد جمالاً وإثارة مع تقدّمها في السنّ.

وظهرت سلمى حايك في الصورة ببيكيني أزرق اللون من قطعتين احتفالاً بعيد ميلادها يوم أحد، وكتبت عليها تعليقاً جاء فيه "نعم! غداً سأصبح 53 عاما!"

يُذكر أنّ النجمة كانت تمضي فترة إجازة على البحر قبل عيد ميلادها. أمّا عن التقدّم في السن، فكانت سلمى حايك قد صرّحت سابقاً لموقع The Edit أنّ أصعب ما في هذه المرحلة هو ضعف نظرها، إذ باتت تعتمد بشكلٍ دائمٍ على النظارات للقراءة قائلةٍ "بالنسبة لي هذا أسوأ من مرحلة انقطاع الطمث".

