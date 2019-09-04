نجمة "صراع العروش" تتعرض للسرقة في الهند









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تمضي " الممثلة إيميليا كلارك، إجازتها الصيفية بالهند برفقة زميلتها روز ليزلي. ونشرت نجمة مسلسل صراع العروش عبر حسابها على "انستغرام" لقطات لها من عدّة مناطق في الهند، منها من داخل منتجع في جبال الهيمالايا.

وتظهر صورة نشرتها كلارك، ثلاثة قرود داخل مكان إقامتها في الهند، كانت تقوم بسرقة الفاكهة من على الطاولة.

وأكّدت النجمة في خانة التعليقات أن هذه الصور ليست من أجل الإعلان عن أي شيء، مؤكدةً أن هدف المنشور هو"وجودها مع ليزلي والإستمتاع والإسترخاء"، ممازحةً أن سبب ذهابها إلى هناك هو لكي تتعرض للسرقة من قبل مجموعة من القرود.