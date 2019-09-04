شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون دولار حصيلة إيرادات فيلم الجزء الثانى من Meters Down 47 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم الرعب والإثارة Meters Down 47، إلى 22 مليون دولار منذ طرحه 16 أغسطس الجارى، فى الولايات المتحدة الأمريكية، وحول العالم، وطرح الفيلم باسم "Uncaged".

وانقسمت الإيرادات بين 20 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 2 مليون دولار حول العالم، الفيلم من إنتاج شركة Entertainment Studios.

ويتبع الفيلم مغامرة الغوص لأربع فتيات مراهقات وهم صوفي نيليس، كورين فوكس، براين تيجو وسيستين ستالون، لاستكشاف مدينة مايا المغمورة، ومن ثم يتحول اندفاعهم من الإثارة إلى هزة من الرعب عندما يكتشفن أن الآثار الغارقة هي أرض لصيد أسماك القرش الأبيض المميتة، مع تناقص إمدادات الهواء بشكل مستمر، بشكل يجبر الأصدقاء على التنقل في متاهة تحت الماء من الكهوف الرهيبة والأنفاق الغريبة بحثًا عن مخرج من الجحيم المائي.

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فيلم Meters Down 47 من بطولة صوفي نيليس، كورين فوكس، براين تجو، سيستين روز ستالون، بريك باسنجر، جون كوربيت، نيا لونج، أكسل مانسيلا، ومن إخراج يوهانس روبرتس الذى شارك في التأليف مع المؤلف إرنست رييرا.