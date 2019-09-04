شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Cave يسرد قصة أطفال كهف تايلاند.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لفيلم The Cave الذى يعد أول فيلم روائى طويل يسرد قصة الإنقاذ المعجزة لفريق كرة القدم من داخل احدى الكهوف فى تايلاند العام الماضى، عرضه فى صيف العام المقبل.

ومن المقرر أن يعرض فيلم The Cave فى الشهر المقبل بمهرجان بوسان السينمائى الدولى فى دورته القادمة، ليكون العرض الأول له ومن ثم يعرض فى مهرجان لندن السينمائى فى 28 نوفمبر المقبل.

وتستعد بعض الشبكات العالمية مثل نتفليكس و amc لشراء حقوق عرض الفيلم الروائى الطويل الذى يسرد قصة محاصرة 12 تلميذاً لكرة القدم داخل احدى الكهوف فى تايلاند العام المقبل بعد وقوع بعض الفيضانات ومحاصرتهم ومن ثم اجراء عمليات انقاذ لغواصين من مختلف انحاء العالم ليتم انقاذهم.

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