شكرا لقرائتكم خبر عن نجم Black Mirror ينضم لمسلسل Lord of the Rings الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن أن الممثل ويل بولتر نجم مسلسل Black Mirror يقترب من الانضمام لطاقم عمل مسلسل Lord of the Rings، بعد سطوع نجمه فى الموسم الأخير للسلسلة الحائزة على تقييم 8.9 عبر موقع imdb.

وبحسب صحيفة فاريتى، فإن بولتر الذى أنهى أخر أعماله الدرامية والسينمائية بشكل ناجح، يقترب من الانضمام لطاقم عمل المسلسل الجديد المقرر عرض أولى حلقاته العام المقبل، وبتكلفه تتخطى المليار دولار.

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ويل بولتر

بولتر ظهر في فيلم The Revenant بجوار النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، ومن ثم شارك في Detroit واشتهر في The Maze Runner، وكانت اخر محطاته ظهوره فى المسلسل الشهير Black Mirror.

ورفضت شركة أمازون التعليق على انضمام بولتر لطاقم عمل المسلسل بعد ان كشفت الصحيفة خبر المحادثات، وكانت قد كشفت "فاريتى" فى يوليو الماضى ان الممثلة الأسترالية ماركيلا كافينا، تجرى محادثات للانضمام للمسلسل وسرعان ما رفضت الشبكة المنتجة التعليق ايضاً على الخبر.



ويل بولتر

وكانت شركة أمازون قد كشفت فى نوفمبر عام 2017، عن نيتها فى إنتاج سلسلة Lord of the Rings فى عدة مواسم، بعد الانتهاء من شراء حقوق البث والكتابة من صناع السلسلة الأصليين، بعد انتهاء المسلسلة التاريخي Got، على أن تشمل تكلفة السلسلة الجديدة ما يقارب المليار دولار تطرح بداية من عام 2021.