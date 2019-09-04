شكرا لقرائتكم خبر عن باسل الخياط يواجه أحمد الفيشاوى وهيفاء وهبى فى "عقد الخواجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض النجم السورى باسل الخياط، تجربة سينمائية جديدة بعنوان "عقد الخواجة" بطولة النجمين أحمد الفيشاوى وهيفاء وهبى، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويجرى الفنان أحمد الفيشاوى تمرينات شاقة بشكل يومى فى الجيم من أجل إنقاص وزنه واستعادة لياقته قبل تصوير فيلمه الجديد "عقد الخواجه" حيث ازداد وزن الفيشاوى بشكل ملحوظ فى الأشهر الماضية.

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"عقد الخواجة" اسم مؤقت للفيلم ومحتمل تغييره خلال الفترة المقبلة، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية ويشارك فى بطولته أحمد داوود وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى العمل المقرر تصويره بين مصر وأوروبا.

ويعرض للفيشاوى حاليًا فيلم "ولاد رزق 2" والذى يشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، نسرين أمين، خالد الصاوى، باسم سمرة وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو تأليف صلاح الجهبنى وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى.