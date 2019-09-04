بعد عام من الزواج.. بريانكا تشوبرا وزوجها الأكثر أناقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حصلت الممثلة الهندية "بريانكا تشوبرا" وزوجها نجم البوب الأمريكي "نيك جوناس" على لقب الأكثر أناقة في 2019 من مجلة "بيبول" الأمريكية، ولأول مرة في تاريخ المجلة يتقاسم زوجان هذا اللقب.

ووفقا لوكالة رويترز، تصدرت تشوبرا، ملكة جمال العالم السابقة، والتي حققت شهرة في هوليوود وبوليوود، وزوجها جوناس (26 عاما) القائمة السنوية للمشاهير الأكثر أناقة، التي تصدرها المجلة والتي شملت هذا العام الممثل بيلي بورتر وبطلة التنس سيرينا وليامز بالإضافة إلى رائدات عالم الأناقة مثل جينيفر لوبيز وليدي جاجا وسيلين ديون.

وقالت أندريا لافينثال مديرة قسم الأناقة والجمال في المجلة: "هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يكون فيها رجل أو زوجان في قائمة المراكز العشرة الأولى ناهيك عن حصولهما على لقب الأكثر أناقة، لكننا شعرنا بأن هذين الاثنين يستحقانها".

وتزوجت تشوبرا من جوناس في نيودلهي في ديسمبر عام 2018 ليصبحا من أشهر الأزواج في العالم، بعد حفل زفاف وصفه المتابعون بالأسطوري.