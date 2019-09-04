محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
طرح المطرب العالمي آدم لامبرت كليبه الجديد "Superpower "، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ، و الكليب من إخراج Millicent Hailes، وحقق الكليب قرابة 70 ألف مشاهدة بعد 12 ساعة على طرحه.
أغنية " Superpower " هي واحدة من أغنيات ألبومه الجديد "EP VELVET: Side A" و الذي سيطلق رسميا في 27 سبتمبر الجاري و يضم 6 أغنيات.
يُذكر أن آدم لامبرت، البالغ من العمر 37 عام، يعد واحدًا من أشهر المطربين حول العالم، وتصل أغنياته لملايين المشاهدات.
كانت هذه تفاصيل خبر آدم لامبرت يطرح كليب "Superpower" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.