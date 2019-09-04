آدم لامبرت يطرح كليب "Superpower"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طرح المطرب العالمي آدم لامبرت كليبه الجديد "Superpower "، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ، و الكليب من إخراج Millicent Hailes، وحقق الكليب قرابة 70 ألف مشاهدة بعد 12 ساعة على طرحه.

أغنية " Superpower " هي واحدة من أغنيات ألبومه الجديد "EP VELVET: Side A" و الذي سيطلق رسميا في 27 سبتمبر الجاري و يضم 6 أغنيات.

يُذكر أن آدم لامبرت، البالغ من العمر 37 عام، يعد واحدًا من أشهر المطربين حول العالم، وتصل أغنياته لملايين المشاهدات.