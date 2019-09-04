بينهم ياسمين عبدالعزيز.. هكذا علق الفنانون على استئناف الزعيم لـ "فلانتينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن المخرج رامي إمام، استئناف تصوير مسلسله الدرامي الجديد "فلانتينو" الذي يخوض بطولته الزعيم عادل إمام.

ونشر إمام، صورة تجمعه بالزعيم من كواليس التصوير عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها قائلاً: "العودة إلى المسار الصحيح".

وعلق عدد من نجوم الفن على صورة الزعيم التي نشرها رامي، حيث كتبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز "مبروك يا حبيبي"، وعلق محمد إمام نجل الزعيم بالقلوب على الصورة، التي نالت إعجاب متابعي رامي إمام.

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وكتب الفنان الشاب حمدي الميرغني: "مبروك وبالتوفيق إن شاء الله ..الزعيم في القمة دائماً"، وكتبت دنيا عبدالعزيز: "حظ سعيد ليكم".

وعلقت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي: "بالتوفيق يا رب بحبكم أنتم الاتنين"، فيما كتب المخرج والفنان الشاب حسام الحسيني: "كل التوفيق والدعم ليكم".

يُذكر أن مسلسل فلانتينو كان مقررًا عرضه في شهر رمضان الماضي، لكنه تأجل لظروف إنتاجية، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020 ، ويجسد خلاله الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد (فلانتينو)، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.