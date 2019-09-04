سجن وخيانة ومنع.. أشهر أزمات بوسي بعد شائعات القبض عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

على مدار الخمس سنوات الماضية كان صعود أسهم نجومية المطربة الشعبية بوسي، يتم بالتزامن مع زيادة في عدد الأزمات والقضايا التي تلاحقها. تأتي خلافاتها مع طليقها ومدير أعمالها السابق، وليد فطين، في مقدمة تلك الأزمات؛ تلك الخلافات التي أشيع أن الشرطة ألقت القبض عليها هذا الأسبوع.

في السطور التالية نرصد أبرز تلك الأزمات التي خرجت إلى الصحافة والإعلام...

"آه يا دنيا"

وبدأت بوسي، واسمها الحقيقي ياسمين محمد شعبان، رحلة الصعود والمشاكل في وقت واحد عام 2012 بعد أن قدمت أغنية "آه يا دنيا" في فيلم "الألماني".

لم تسعد بوسي بنجاح الأغنية طويلا، حتى فوجئت بوقفها من جانب نقابة الموسيقيين. قال رضا رجب، القائم بأعمال نقيب الموسيقيين وقتها، إنها خالفت شروط تعاقدها مع المنتج أشرف كرم الموثق بالنقابة، حيث تعاقدت بوسي على عدد من الحفلات، وهذا يتعارض مع شروط تعاقدها مع المنتج "أشرف كرم" الموثق بالنقابة، والذي ينص على أن يكون للمنتج نسبة 50% من قيمة أجرها في الحفلات الغنائية نظير إنتاجه ألبوماتها الغنائية بما يقارب نصف مليون جنيه لحين انتهاء المنازعات بينهما.

"بوسي وفطين"

بعدها بعامين بدأت مشاكلها مع زوجها ومدير أعمالها السابق وليد محمد عاشور وشهرته، وليد فطين، بعد أن اتهمها في عام 2014 بالوقوف وراء الحكم بحبسه 6 أشهر لحيازته سلاحًا غير مرخص، وزعم فطين وقتها أن بوسي تهدف إلى الحصول على حكم بالخلع بعد ثماني سنوات زواج. وقالت في قضية رفعتها أمام محكمة الأسرة إنه خانها.

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مع تصاعد النزاع الأسري، رفع فطين 4 دعاوى قضائية، وحملت أرقام 2962 و4183 و2890 و3109 و2961 جنح محكمة النزهة بالقاهرة، واتهمها بإصدار شيكات بدون رصيد، وحكمت المحكمة في كل دعوى منها بالسجن الغيابي لمده 3 سنوات.

مع حصول بوسي على حكم بالطلاق من وليد عام 2015، استمرت نزاعاتهما القضائية، ووصلت إلى 11 قضية، بعضها انتهت بالتصالح، وفي مايو 2018 أيدت محكمة جنح النزهة الأحكام الصادرة على بوسي في الشيكات التي أصدرتها لطليقها فطين الذي برأته محكمة في وقت سابق من خيانة الأمانة.

"البونبوناية"

في أبريل 2016، واجهت بوسي أزمة فنية أخرى، بعد أن منعت إذاعة "نغم إف إم" إذاعة أغنية "بونبوناية" لمحمود الليثي وبوسي بسبب كلماتها، بحجة أن كلمات الأغنية "لا تتناسب مع الجمهور من المستمعين، وقال أحمد سمير رئيس إذاعة "نغم إف إم" إن المنع جاء بسبب ابتذال كلمات الأغنية.

حيث أذاع برنامج "شعبي الحبيب"، والذى يقدمه المذيع أحمد الشناوي في عام 2012 على إذاعة "نغم إف إم"، وفور علم أحمد سمير بالأمر أصدر قرارًا للشناوي برفعها من مكتبة الأغاني الخاصة بالبرنامج ومكتبة إذاعة "نغم إف إم".

"تهرب ضريبي"

في السابع من مايو 2018 قضت محكمة جنح التهرب الضريبي بحبس بوسي عامين وكفالة 50 ألف جنيه، وغرامة تعادل الضريبة المستحقة، جاء ذلك بعد أن اتهمتها النيابة بالتهرب الضريبي وإخفاء حفلات غنائية، وحددت أن عليها سداد أكثر من مليون و800 ألف جنيه، تصالحت بوسي مع الضرائب وتنتظر جلسة في 30 سبتمبر الجاري لتقديم ما يفيد بسداد المستحقات التي عليها.