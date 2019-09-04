بصورة من الكواليس.. هذا ما قاله محمد إمام عن فتحي عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان فتحي عبدالوهاب من كواليس فيلمهما الجديد "لص بغداد".

وكتب "إمام" في تعليقه على الصورة: "من أقوى الممثلين في مصر، بيعلي أي عمل يظهر فيه، وكان نفسي جدًا أشتغل معاه، فتحي عبد الوهاب مش بس ممثل قدير ده كمان كوميديان جامد، الصوره دي من مشهد صورناه بالعافيه من كتر الضحك، متحمس إنكم تشوفوا مشاهدنا مع بعض عامله إزاي".

"لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، ومن بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبدالوهاب، وكان مقررًا طرح الفيلم في عيد الأضحى، إلا أنه تأجل بسبب عدم الانتهاء منه.