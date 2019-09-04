هذا ما حققه "خيال مآتة" لأحمد حلمي في 4 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يتنافس الفيلم الكوميدي "خيال مآتة"، مع عدد من الأفلام بشباك التذاكر، وهي "الكنز 2"، "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، "إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لفيلمي "الممر"، و"كازابلانكا" من أفلام عيد الفطر.
وحقق الفيلم بعد 4 أسابيع عرض بالسينمات 33 مليونًا و32 ألف جنيه.
فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.
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