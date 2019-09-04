حاتم العراقي: سعيد بتجاوب الجمهور مع "أول غرامي"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 10:40 مساءً - احتفل الفنان حاتم العراقي في مسيرته الغنائية، بتجاوز نسبة مشاهدة "كليب" أغنية "أول غرامي"، الذي طرح قبل أيام قليلة، مليوناً ونصف مليون مشاهدة، وذلك على قناة روتانا في موقع "اليوتيوب".

وأكد حاتم العراقي في تصريحات جاءت عبر بيان صحفي الذي يستعد لمجموعة من الأعمال الغنائية والإعلامية، وأنه سعيد بهذا التجاوب الجماهيري والاهتمام بأغنياته، مؤكداً أنه يعمل من أجل المحافظة على اللون والأسلوب الغنائي العراقي الذي يفضله الجمهور من قبله، واضعاً نصب عينيه محبة الجمهور ومتابعته المستمرة من خلال جميع وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، أو الخليج والوطن العربي



وحمل كليب أغنية "أول غرامي" كلمات الشاعر يوسف السوداني، وألحان علي بدر وتوزيع محب الراوي، وماسترنغ بشار، وطرحت ضمن أغنيات الميني ألبوم الأخير "حاتم العراقي 2019" من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، متضمناً أربع أغنيات إلى جانب أغنية "أول غرامي" وموال واحد، تعاون بها مع أبرز صناع الأغنية العراقية من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين.

وحملت العناوين "يفز قلبي" كلمات الشاعر ضياء الميالي، وألحان وتوزيع الفنان حسام كامل، وأغنية "نوم مانمت" من كلمات الشاعر حامد الغرباوي، وألحان حسن فالح، وتوزيع سرمد عز الدين، وأغنية "ماراح أبقى" من كلمات الشاعر حسين الميالي، وألحان أزهر حداد وتوزيع نور هاشم، وأغنية "خبر فرقاك" من كلمات الشاعر زيدون مؤيد، وألحان علي بدر وتوزيع عثمان عبود، والموال الوحيد "همس الشفايف" من كلمات حيدر الساعدي.



