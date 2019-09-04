

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 10:40 مساءً - انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيل أحدث أغنياته "بينا" مساء أمس، بأحد استديوهات الصوت بحسب بيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي، تضمن صوراً له أثناء تواجده داخل الاستوديو؛ لتسجيل الأغنية وهي الصور التي يظهر فيها برفقة فريق العمل.

الأغنية يقدمها شاكر باللهجة الإسكندراني في أول تجربة له بهذا الشكل، ويتعاون فيها مع الملحن أحمد زعيم، والشاعر أحمد قطوط، وتوزيع توما، وهندسة صوت هاني محروس. ويقول مطلع الأغنية: Advertisements بينا حبيبي الهوا بينادينا.. بينا نحضن قلوبنا بايدينا نعيشوا حياتنا وننسى اللي فاتنا.. نشيلوا غرامنا في عينينا الأغنية من المقرر إطلاقها على يوتيوب خلال أيام بعد انتهاء العمليات الفنية المطلوبة.

يذكر أن هاني شاكر واجه مؤخراً العديد من الانتقادات بصفته نقيب الموسيقيين بعد ظهور محمد رمضان في حفل غنائي في الساحل الشمالي نصف عارٍ؛ مما أثار ضده انتقادات واسعة رد عليها شاكر قائلاً: إنه لا يمكنه منعه من الغناء؛ كونه حاملاً تصريحاً قانونياً.

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كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى لهاني شاكر أثناء تسجيل أغنيته الجديدة "بينا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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