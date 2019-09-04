بعد وضع لائحة للانضباط.. هاني شاكر يوجه رسالة في حب مصر

وجه نقيب المهن الموسيقية رسالة في حب، وذلك بعد أن صرح المستشار سيد بنداري، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم، طلب وضع لائحة للانضباط ونسعى لإعدادها. وأعرب نقيب المهن الموسيقية عن إعجابه بالتطور الذي يشهده الوطن الحبيب مصر، حيث نشر صورة تحمل شعار "تحيا مصر"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "توجه الدولة المصرية العظيمة مؤخراً إلي تفعيل لجان الانضباط الإعلامي والرياضي خير دليل علي أن بلدي الحبيبة مصر تسير في الاتجاه الصحيح .. تحيا مصر". الوطن الحبيب مصر، حيث نشر صورة تحمل شعار ""، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "توجه". Advertisements يذكر أن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر أحيا مؤخراً حفلاً غنائياً ضخماً في المحكى 3، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ 28، وبدأ حفله بأغنية "بلدي" التى أشعلت حماس الجمهور الحاضر الذى حضر منذ الدقائق الأولى من أجل الاستمتاع بالحفل الراقي.

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