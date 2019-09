بالفيديو.. مايكل جاكسون يعيد طرح ألبوم "Invincible"

أعادت القناة الرسمية للنجم الراحل مايكل جاكسون طرح آخر ألبوماته بعنوان "Invincible"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ومن

ضمنهم:

"Don't Walk Away".

"You Are My Life".

"Heaven Can Wait".

"Whatever Happens".

"Heartbreaker".

"Unbreakable".

يذكر أن ألبوم "Invincible"، يعد

العاشر، وآخر ألبوم إستديو في مسيرة ملك البوب مايكل جاكسون الفنية، وصدر الألبوم يوم يوم الثلاثاء الموافق 30 من أكتوبر في عام 2001، كما يضم الألبوم 16 أغنية.