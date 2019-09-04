شاهد.. صورة نادرة لـ بيبي ريكسا خلال وضعها في الحضانة

نشرت الفنانة العالمية بيبي ريكسا، صورة نادرة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت من خلالها وهي في الحضانة، أثناء ولادتها. الحضانة، أثناء ولادتها. يذكر أن الفنانة العالمية بيبي ريكسا مؤخراً كليب بعنوان "Not 20 Anymore"، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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