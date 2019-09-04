تستعد النجمة اللبنانية ديانا حداد لطرح أغنية جديدة بعنوان "جمالو"، وذلك مساء غدا الخميس علي تطبيق "Deezer".

أغنية "جمالو" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع موسيقي أحمد عبدالسلام.

يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد أغنية بعنوان "أحبك وكذا"، من كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. ديانا حداد تطلق أحدث أغانيها "جمالو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.