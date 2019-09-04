مدحت صالح يطرح أغنية جديدة.. تعرف على التفاصيل

انتهي النجم مدحت صالح من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "حد غيري"، من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة. الأغنية، من كلمات معتز الإمام وألحان محمود أنور وتوزيع موسيقي محمد شفيق ومكساج وماستر محمد عدس. عدس. Advertisements يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح فيديو كليب بعنوان "حبك حياة" بمناسبة عيد الأم، من كلمات بريء وألحان محمد الصاوي وتوزيع يحيى يوسف.

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