4 مسلسلات تتنافس فى الموسم الشتوى

أصبح عرض المسلسلات خارج موسم دراما رمضان عاملًا جاذبًا للكثير من المنتجين، وحرصهم على إنتاج الأعمال لعرضها بعيدا عن شهر رمضان.

ويشهد الموسم الدرامى الشتوى القادم، عرض مجموعة من المسلسلات التى انتهى تصوير بعضها، والبعض الآخر ما زال داخل البلاتوهات، وتتنوع المسلسلات ما بين أجزاء جديدة لمسلسلات سابقة، وأخرى تقدم لأول مرة، وتتميز معظم تلك المسلسلات بأن عدد حلقاتها يتجاوز الـ30 حلقة.

وبدأت مساء الاثنين الماضى عرض 4 مسلسلات هى «بحر، عروس بيروت، نصيبى وقسمتك3، وقيد عائلي»، ونرصد لكم فى هذا التقرير تفاصيل المسلسلات.

طرحت شبكة تليفزيون «الحياة» أولى حلقات مسلسل «بحر» فى تمام الساعة السابعة مساءً. بطولة الفنان ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكى، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ونورهان ومنه عرفة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج شركة سينرجى.

المسلسل كان من المقرر عرضه قبل رمضان الماضى، لكن تم تأجيله، لما بعد رمضان.

المخرج أحمد صالح قال إن عرض العمل خارج شهر رمضان هو الأفضل له لأن الأحداث تدور فى 60 حلقة، بالإضافة

إلى أن العمل هو أول بطولة مطلقة لماجد المصرى وأحداثه مثيرة، وراهن صالح على الأحداث، مشيرا أن العمل الفنى الجيد سيجذب الجمهور

ماجد المصرى يقدم شخصية «بحر»، وهو شاب ثلاثينى يعيش فى الصعيد داخل إحدى الجزر النيلية، ويعمل فى إحدى الحرف المعروفة فى تلك المنطقة، وهى صناعة السرر والكراسى الجريدية وبعض المفارش المصنوعة بالخوص، ولديه والدته وإخوته، وهو الأمر الذى يضعه فى بعض الأزمات التى تجعله يدخل فى صراع مع تاجر سلاح، وهو الدور الذى يقدمه الفنان محمد دياب.

ثانى هذه المسلسلات «قيد عائلي» وبدأت قناة dmc عرضه الإثنين الماضى فى الـ8 مساءً على قناة DMC، و11 مساء على قناة DMC دراما، وبدأ عرض حلقات مجمعة تستمر 5 حلقات، ثم تبدأ الحلقات الجديدة من المسلسل.

كان المسلسل قد عُرض منه 25 حلقة، ثم توقف بسبب بدء الموسم الرمضانى، والمسلسل من 45 حلقة.

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«قيد عائلي» بطولة عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى وصلاح عبدالله وصبرى فواز ومنة فضالى، وتأليف محمد

رجاء، وإخراج تامر حمزة.

الفنان القدير عزت العلايلى قال أستكمل شخصية كامل الخولى وهو شخصية حكيمة وموجودة فى المجتمع، وتم دمج الشخصية ببعض من «كوميديا الموقف» لتخفيف حدة المشكلات الزوجية والنظر لكيفية التعامل معها من جهة آخرى غير الانفعال والغضب، فكامل كان يهرب من النقاش مع زوجته «عفاف» حتى لا يحتدم الأمر بينهما ولكى يتقى شرها، لكنه أيضًا يعلم جيدًا ماذا يفعل ويؤمن مستقبله بالتخطيط والاستراتيجية المُحكمة، فهو ينطق عليه هذا المثل «اللى تحسبه موسى يطلع فرعون»، ولكنه يكشف حقائق نواياهم بعدما أراد نجله أن يتزوج ابنة عمه «فضل الخولى» فحدثت المشكلات، وتتزايد المشكلات.

أيضا بدأت قناة on e، وmbc1 عرض أولى حلقات مسلسل نصيبى وقسمتك3، من خلال الحكاية الأولى «اتفضلوا فى الصالون»،

المسلسل من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

وقال المؤلف عمرو محمود ياسين إن الجزء الثالث يتكون من 9 حكايات، وتدور أحداثه عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولته فنانة، ويتم تناولها فى 5 حلقات.

أيضا مسلسل «عروس بيروت» بدأت قنا MBC4 عرضه، بمشاركة كوكبة من الممثلين العرب، وبمقدمة غنائيّة بصوت المطرب الفلسطينى محمد عساف، وهو من إنتاج O3 Media التابعة لـMBC Studios.

مسلسل «عروس بيروت» مقتبس عن المسلسل التركى «عروس إسطنبول»، الذى يشارك فيه نخبة من نجوم الدراما العربية فى مقدمتهم ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وفادى إبراهيم، تم تصويره بين تركيا ولبنان وآخر مشاهده صوّرت فى مدينة جبيل اللبنانية.