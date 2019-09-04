«القاهرة السينمائى» يهدى تيرى جيليام جائزة فاتن حمامة

محمد حفظى: جيليام أحد عظماء السينما الحقيقيين.. ونفخر بتكريمه فى حفل افتتاح الدورة 41

يكرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، المخرج والممثل وكاتب السيناريو البريطانى تيرى جيليام، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، وإسهاماته البارزة فى صناعة السينما والتى تجعل منه واحدا من أهم مخرجى العصر، ومن المقرر أن يتسلم التكريم خلال حفل افتتاح الدورة 41 بدار الأوبرا المصرية، 20 نوفمبر المقبل.

المنتج محمد حفظى، رئيس «القاهرة السينمائي»، يقول، إن تيرى جيليام مخرج عبقرى وساحر، يتمتع بقدرة فائقة على رواية القصص فى أفلامه بخيال مدهش يغمر الجمهور فى عوالم الديستوبيا والحكايات الخيالية، مؤكدا على أنه بلا شك أحد عظماء السينما الحقيقيين.

وأشار «حفظي» إلى أن مهرجان القاهرة، يفخر بمنح «جيليام» تكريما عن مجمل أعماله الرؤيوية التى قدمها على مدار أربعة عقود تتضمن مجموعة من أكثر الأفلام خصوصية وفرادة وقدرة على التأثير، والتى يعرض منها خلال فعاليات الدورة 41 فيلم الخيال العلمى الأيقونى «برازيل» الذى نال إعجاب النقاد وترشح للأوسكار عام 1985، وفيلم «الرجل الذى قتل دون كيشوت The Man Who Killed Don Quixote» الذى استغرق ثلاثة عقود فى تنفيذه انتهت عام 2018، وهو فيلم مغامرات كوميدى بطولة آدم درايف وجوناثان برايس، اختاره مهرجان كان كفيلم ختام دورته الحادية والسبعين.

وكشف «حفظي»، أن المهرجان سيتيح للجمهور وصناع السينما فرصة نادرة للاستماع لتيرى جيليام، فى جلسة نقاشية تقام فى دار الأوبرا المصرية، يتحدث

خلالها عن حياته ومسيرته وإنجازاته الفنية، ويجيب فيها عن أسئلة الحضور.

من جانبه، أبدى تيرى جيليام سعادته بالتكريم، واصفًا إياه بالشرف العظيم أن يختاره مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ليمنحه الجائزة التقديرية، مؤكدا حماسه للحضور إلى القاهرة كى يحتفل بفن الحكى مع جمهور السينما وصناعها.

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المخرج تيرى جيليام، الذى حصل على البافتا، وترشحت أعماله وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار وجولدن جلوب، ويرى كثير من نقاد السينما، أن العالم كان سيصير كئيبًا دون السحر الذى قدمه فى أعماله السينمائية، بدأ مشواره الفنى عضو مؤسس فى فرقة مونتى بايتون Monty Python الكوميدية، ورساما لمسلسل «سيرك مونتى بايتون الطائر Monty Python's Flying Circus» الذى بدأ بثه فى التلفزيون البريطانى عام 1969، قبل أن ينتقل لمقعد المخرج، ويشارك تيرى جونز فى إخراج فيلمين من علامات السينما الكوميدية الحديثة، هما؛ مونتى بايتون والكأس المقدس Monty Python and the Holy Grail عام 1975، ومونتى بايتون ومعنى الحياة Monty Python's The Meaning of Life عام 1983.

انطلقت مسيرة «جيليام» كمخرج منفرد، عام 1977 بفيلم «جابروفكى Jabberwocky» والذى شارك فى كتابته أيضًا، قبل أن يتبعه بفيلم الفانتازيا «قطاع طريق الزمن Time Bandits» عام 1981، بطولة جون كليز وشون كونرى، أما عام 1985 قدم فيلم الخيال العلمى الأشهر «برازيل».

خيال «جيليام» الجامح كان وقود تجربته التالية، عام 1989، حيث قدم فيلم الفانتازيا «مغامرات البارون مانخاوزن The Adventures of Baron Munchausen»، قبل أن يقدم عام 1991 فيلم «الملك الصياد The Fisher King» الذى ترشح لخمس جوائز أوسكار ومثلها من الجولدن جلوب، ليفوز بجائزة أوسكار وجائزتى جولدن جلوب، وهو من بطولة جيف بريدجز وروبن ويليامز ومرسيدس رويل.

وفى عام 1996 قدم تيرى جيليام واحدًا من أهم أفلام الخيال العلمى المعاصرة «12 قردًا- 12 Monkeys» من بطولة بروس ويليز وبراد بيت، والذى خطف الأنظار، وترشح لجائزتى أوسكار وفاز عنه براد بيت بجائزة الجولدن جلوب الوحيدة التى نالها كأحسن ممثل مساعد.

نال تيرى جيليام مزيدا من التقدير، بمعالجته السينمائية لكتاب هانتر إس طومسون «خوف واشمئزاز فى لاس فيجاس Fear and Loathing in Las Vegas»، والتى قدمها كتابةً وإخراجًا عام 1998 فى فيلم بطولة جونى ديب وبينوتشو ديل تورو، ليحقق سمعة جعلت له أتباعا مخلصين حول العالم، انتقل بعدها عام 2005 لتجربة لا تقل خيالا بعنوان «الإخوان جريم The Brothers Grimm»، بطولة النجمين مات ديمون وهيث ليدجر، وفى العام نفس حرص على العودة للسينما المستقلة، ليكتب ويخرج فيلم «تايدلاند Tideland»، وفى عام 2009 أدهش الجميع بفيلم خيالى مغامر بعنوان «خيال الدكتور برناسوس The Imaginarium of Doctor Parnassus» شهد الأداء الأخير للممثل الموهوب هيث ليدجر الذى رحل قبل عرض الفيلم.

استكمالًا لمسيرته وبصمته الخاصة فى التفاصيل، قدم «جيليام» عام 2014 فيلم الخيال العلمى «النظرية الصفرية The Zero Theorem»، والذى شهد أداءً مؤثرًا من النجم المتوج بالأوسكار كريستوفر فالتز، أما عام 2018 فشهد انتهاء مشروعه الذى لم يفقد الأمل فى خروجه للنور على مدى ثلاثة عقود، «الرجل الذى قتل دون كيشوت The Man Who Killed Don Quixote»، وهو فيلم مغامرات كوميدى، شارك طونى جريسونى فى كتابته، ولعب بطولته آدم درايف وجوناثان برايس.