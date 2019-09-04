شاهدوا تعليق محمد الترك على إشاعة تحويل دنيا بطمة للتحقيق.. إليكم ما كشفه

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 09:55 مساءً - ظهر المنتج البحريني محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة في فيديو سجل خلال لقاء مباشر له مع متابعيه.

وفاجأ الجميع بما قاله عن الأخيرة إذ أشار إلى أن تم ربط اسمها بحساب حمزة مون بيبي ولفت إلى أنه لا يعرف الاسم.

واضاف أنه يشاع خبر يفيد بتحويل زوجته إلى التحقيق، موضحاً أنه لا علاقة للفنانة بهذا الحساب وأن قضية التحقيق غير صحيحة، مع نفيه اي صلة له ولها بالحساب المذكور.

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ويشار إلى أن بطمة أعلنت في وقت سابق حصولها على جائزة أفضل مطربة مغربية للعام 2019 من مهرجان الفضائيات العربية.

ولتأكيد ذلك نشرت نص القرار وعلقت عليه: “جائزة خاصة من إدارة ولجنة تحكيم مهرجان الفضائيات العربية.في كل سنة يتم اختيار شخصية معينة لتكريمها من طرف إدارة المهرجان وهذه السنة من المغرب العربي كلي فخر أن أتكرم كفنانة مغربية شابة بمصر أم الدنيا وبمهرجان عربي كبير بالوطن العربي كمهرجان الفضائيات العربية لدورته العاشرة”.

واضافت: “وما جعلني سعيدة أكثر هو انها جائزة خاصة من إدارة المهرجان كأفضل مطربة مغربية شابة وأغنية “الزمنبيدور” التي نالت استحسان لجنة هذا المهرجان”.