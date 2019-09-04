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كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 09:55 مساءً - لا تزال الصورة الصباحية التي نشرتها الفنانة ريهام حجاج من دون مكياج يتم تداولها بين المشاهدين والتعليق على شكلها الذي يختلف تماما عن صورها في التصوير او بالمناسبات الفنية والتي غالباً ما تكون فيها في غاية الجمال والجاذبية.
وتظهر الفنانة المصرية في الصورة من داخل منزلها مع كلبها الكبير، وبدت وكأنه مستيقظة من النوم بعيون منتفحة وجفون نافرة، وبشعر غير مصفف ووجهها شاحب، الامر الذي شكل مفاجأة لمتابعيها الذين اعتادوا عليها دائماً بشكل جميل وبأنها تشبه الباربي بجمالها ودلعها.
ولم تسلم الشابة من اجراء مقارنة بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد ارتباطها بطليقها، لافتين إلى أن الاخيرة تفوقها جمالاً ولا تعتمد على مستحضرات التجميل لتبدو كذلك لانها تبقى على طبيعتها في كل الحالات والاماكن.
في المقابل دافع عدد كبير من المشاهدين عنها، معتبرين انها من النجمات القليلات اللواتي لا يمتنعن عن نشر صورهن من دون مكياج وفي أي وقت، لافتين الى أنه ورغم انتفاخ عيونها إلا أنها تبدو جميلة أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام حجاج تصدم الجميع بانتفاخ عينيها ووجه شاحب من دون مكياج! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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