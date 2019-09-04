ما قصة الضجة حول الهدية غير اللائقة التي قدمها زوج ابنة إلهام الفضالة لها؟.. ما علاقة مي العيدان!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 09:55 مساءً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للإعلامية الكويتية مي العيدان علقت من خلاله على هدية قدمها زوج منى العتيبي ابنة إلهام الفضالة لها.

وقالت إن الأخير أحضر لزوجته التي استقبلت مولودتها الأولى مؤخراً خاتماً وإن هذا أثار موجة من الانتقادات حيث اعتبر الكثيرون أنها هدية غير لائقة.

ودافعت العيدان عن الزوج مشيرة إلى أنه ربما أحضر هدية تناسب قدراته المادية وسألت: “هل تريدون أن يحضر لها طائرة”؟. وأضافت أن لدى كل شخص قدرات مادية محددة.

وأطلق هذا المقطع المصور موجة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحقق على أحدها في ساعات قليلة أكثر من 58 ألف مشاهدة.

ودافع بعض المتابعين عن العتيبي وزوجها فيما أشار آخرون إلى أنه لم يكن على ابنة الفنانة نشر أمور ترتبط بحياتها الشخصية منذ البداية.