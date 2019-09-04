شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة تعاون ليوناردو دى كابريو وويل سميث من أجل إنقاذ غابات الأمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت بعض الأماكن فى العالم لحالة يرثى لها، وذلك بسبب حرائق غابات الأمازون، واليوم وبعد أن ازداد الحال سوءا قرر اثنان من أكبر الأسماء فى هوليوود وهما ليوناردو دى كابريو وويل سميث أن يأخذا خطوة من أجل المساعدة فى إنقاذ غابات الأمازون من الدمار الذى حل بها.

تتعاون شركتى نجمى هوليوود ليوناردو دى كابريو وويل سميث من أجل جمع الأموال للمساعدة فى إنقاذ غابات الأمازون التى تحترق، فقد أشار موقع "جاست جيرد" أن الشركتين هما من الشركات المستدامة التى تلتزم باستخدام المواد الطبيعية التى تقدم الاشياء بشكل افضل وتساعد فى المحافظة على البيئة.

Advertisements

وحسب موقع "مترو" أن تعاونت شركة Allbirds للأحذية والجوارب، الذى يعد دى كابريو واحد من مستثمريها، مع العلامة التجارية سميث الخاصة بالمياه، وذلك لكى يقدموا عدد محدود من الأحذية وتذهب نسبة 100 ٪ من الأرباح إلى صندوق غابات الأمازون الذى انشأه دى كابريو.