شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حقيقة جديدة يسردها فيلم Just Mercy لعدد كبير من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم Just Mercy عن التريلر الرسمي الأول للفيلم الجديد المستوحى من قصة حقيقة وبطولة عدد كبير من نجوم هولييود إبرزهم مايكل بي جوردن وبري لاريسون. وسرعان ما نجح الفيلم الجديد فى حصد مشاهدات تخطت نصف المليون مشاهدة عبر منصة التدوينات القصيرة تويتر وعلى عشرات الملايين عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب فى خلال ساعات قليلة. فيلم Just Mercy بطولة جيمي فوكس و بري لاريسون وتيم بلاك نيلسون و مايكل بي جوردان و روب مورجان ، والفيلم من تأليف وإخراج ديستين دانيال كريتون، ومن المقرر أن يعرض فى 10 يناير المقبل.

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