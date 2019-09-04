شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هدير نبيل تطرح كليب "حكايات الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة هدير نبيل، اليوم الأربعاء، كليب أغنية "حكايات الحب" ، وذلك عبر قناتها على "يوتيوب"، كلمات الشاعر السيد على ومن ألحان أحمد الشرقاوى وتوزيع زووم، وديجيتال ماستر ماهر صلاح. Advertisements يذكر أن هدير نبيل صورت الكليب، خلال الفترة الماضية، فى مدينة كوالالمبور فى ماليزيا على مدار يومين، والكليب من إخراج حسام بدران.

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