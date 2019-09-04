شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز: كنت رافضة للمسرح التجريبي لكن لما جربت وجدت فيه انضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر: "كنت رافضة ما يسمى بالمسرح التجريبى ولكن زوجى الراحل الكاتب محفوظ عبد الرحمن نصحنى بالتجربة قبل الحكم فذهبت وعملت مع المخرج انتصار عبد الفتاح فى مسرحية تجريبية بعنوان "مخدة الكحل" فوجدت انضباط كبير فى العمل وتغيرت فكرتى عن المسرح التجريبى من الرفض للقبول وكانت تجربة مسرحية مهمة من ضمن تجاربي".

وأضافت الفنانة القديرة: "عرضنا تلك المسرحية فى ألمانيا وعقب عرضها الجمهور ظل يصفق لنا لأكثر من ربع ساعة وطالب مدير المسرح بألمانيا إعادة العرض وقوبل بنفس الترحيب والتصفيق وبعدها شاركنا بها فى مهرجانات دولية كثيرة وحصدنا لمصر بها الكثير من الجوائز".

وأنهت سميرة عبد العزيز كلامها قائلة: أهدى تكريمى للمخرج انتصار عبد الفتاح الذى قدمت معه مسرحية "مخدة الكحل" فهو أولى بالتكريم منى.

يكرم مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر عددًا من رموز المسرح المصرى بمنحهم ميدالية التجريبى فى حفل ختامه ومنهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنان سيد رجب والناقد والكاتب عبد الرازق حسين والفنان أحمد كمال كما يكرم فى حفل افتتاحه عدد من رموز المسرح العالمى ومن مصر يكرم الكاتب المسرحى الكبير محمد أبو العلا السلامونى".

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