شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يعتذر عن تكريمه بمهرجان المسرح التجريبى لانشغاله بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان مقررًا تكريم الفنان خالد الصاوى ضمن قائمة المكرمين فى الدورة السادسة عشر بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى لكنه اعتذر لإدارة المهرجان كما أكد رئيس المهرجان الدكتور سامح مهران لانشغاله بمهرجان الجونة وقال سامح مهران: خالد الصاوى فنان له تجربة مهمة فى المسرح المصرى وكنا نود تكريمه لكن ظروفه حالت دون ذلك.

وقد انتهى المؤتمر الصحفى الذى حضره المخرج عصام السيد المنسق العام والدكتورة دينا أمين مدير المهرجان والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية الذى أدار المؤتمر الصحفى.

يذكر أن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وينطلق يوم 10 سبتمبر ويستمر حتى 19 من الشهر نفسه والمشاركات العربية فيه وصلت حتى الآن سبعة وثمانين عرضًا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضًا مسرحيًا إضافة لعرضين إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.

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