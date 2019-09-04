شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الدراما The I-Land يطرح يوم 12 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة للمسلسل التليفزيونى الجديد The I-Land،عن التريلر الرسمى للعمل ومن المقرر طرحه على الشبكة فى 12 سبتمبر الجارى.
وتشمل قائمة الممثلون كيت بوسورث، ناتالي مارتينيز، أليكس بيتيفير، كايل شميد، وجيل جير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale "، ومن إخراج الثلاثى جوناثان سكارف، ودارنيل مارتن، ونيل لابوت الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب لوسي تايتلر.
تتركز الدراما العلمية على 10 أشخاص "يستيقظون على جزيرة غريبة بلا ذاكرة ويكتشفون العالم الجديد ليتمكنوا من البقاء هناك، وبالتالي تواجههم الكثير من المخاطر، اللاتى يحاولون تجنب الوقوع فيها.
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