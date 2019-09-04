شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضه لحادث سير .. كيفن هارت يخضع للعلاج الطبيعى لمدة أسابيع للتعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الممثل الكوميدي العالمى كيفن هارت، لجلسات من العلاج الطبيعى حاليا بعد إجراء لعملية عقب تعرضه لحادث سير بسيارته فجر الاحد الماضى فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وبحسب بعض الصحف الاجنبية التى نقلت مستجدات اصابة النجم العالمى، فأن "هارت" سيخضع لعدد من جلسات العلاج الطبيعى الاسابيع المقبلة ليتم التعافى نهائياً بعد نجاح العملية الجراحية التى اجراها.

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وكان قد تم نقل هارت إلى المستشفى بعد إصابته بجروح فى الظهر بعد حادث سيارة فى لوس أنجلوس فى منتصف الليل، ووفقا لدوريات الطرق السريعة فى كاليفورنيا، كان هارت يركب سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع فى وقت وقوع الحادث.

وذكر التقرير أن السائق جاريد بلاك فقد السيطرة على السيارة وارتطم بأحد السدود، والذى أصيب إصابات بالغة، وأكدت الدورية أنه كان طبيعيا وقت الحادثة ولم يكن تحت تأثير الكحوليات.