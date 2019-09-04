! شيرين رضا تتحول إلى مادونا..شاهدوا الشبه مذهل

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 08:51 مساءً - فاجأت الفنانة المصرية شيرين رضا متابعيها بنشر صورة لها بدت فيها بشكل مختلف عن ذلك الذي يعرفونه.

وأطلت من خلال حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، واضعة قبعة على رأسها مع نظارات تستند على أنفها ولا تغطي عينيها.

وركزت معظم التعليقات على جمال الفنانة وأجمع الكثير من المتابعين على أنها باتت تشبه إلى حد كبير جداً الفنانة العالمية مادونا.

Advertisements

وجاء في التعليقات: “مادونا المصرية” و”تشبه مادونا” و”شبه مادونا أوي” و”ما شاء الله مادونا”. وحققت الصورة أكثر من 65 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن الممثلة أشعلت التطبيق في وقت سابق بعدما نشرت صورة لها بإطلالة طبيعية جداً. وظهرت فيها من دون أن تضيف إلى وجهها أي لمسة ماكياج وهو ما أطلق موجة من التعليقات التي تراوحت بين معجب بها ومنتقد لها. ورغم الجدل حققت الصورة أكثر من 117 ألف اعجاب.