لماذا لا ترتدي كل من “كيت” و”ميغان” المجوهرات قبل السادسة مساءً؟

متابعة بتجـــــــــرد: لأفراد الأسر الملكية تقاليد، تبدو غريبة بعض الشيء، وربما تعود إلى زمن قديم للغاية، ومن ذلك أن الدوقتين كيت ميدلتون، وميغان ماركل، لا ترتديان المجوهرات قبل الساعة 6 مساءً أبدا، فلماذا؟!

تقول خبيرة الإتيكيت الملكية “ميكا ماير”، لصحيفة “ذا صن” البريطانية، إنه ممنوع على نساء الأسرة المالكة البريطانية، ارتداء الألماس والمجوهرات الباهظة، لتجنب الظهور المبهرج، وقد يستثنى من ذلك الحلي الرخيصة، أو خواتم الخطبة.

وتشير ماير، إلى أن مجوهرات رخيصة مثل: اللؤلؤ والتوباز والأقراط، التي لا يتجاوز سعرها 8 جنيهات استرلينية، غالبًا ما يتم ارتداؤها قبل الساعة 6 مساءً، وهو ما أسمته الخبيرة الملكية “المجوهرات صديقة الميزانية”.

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ووفقا للتقاليد يمنع أن يرتدي أي من نساء الأسرة البريطانية العريقة، التاج إلا المتزوجات، لأنه علامة على أن السيدات مرتبطات، وهو ما يمنع أي من الرجال التقرب منهن.

الجدير بالذكر أن كيت ميدلتون، ارتدت تاج الأميرة ديانا، في ديسمبر 2017، عندما استضافتها الملكة في حفلة دبلوماسية، وارتدت كل من دوقة كامبريدج، ودوقة ساسكس، التيجان الفخمة في يوم زفافيهما.