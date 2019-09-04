على السجادة الحمراء.. “كايلي مينوغ” تحصل على جائزة أيقونة العام

متابعة بتجـــــــــرد: حصلت النجمة الأسترالية “كايلي مينوغ” على جائزة “Icon- أيقونة العام” أمس، في حفل توزيع جوائز “GQ Men Of The Year Awards” في لندن، بدورته الـ22.

وشوهدت نجمة البوب “كايلي مينوغ” وهي أحد أهم رموز الفن في العالم خصوصا المملكة المتحدة وأستراليا، برفقة حبيبها “بول سولومون” على السجادة الحمراء فور وصولها إلى الحفل السنوي، الذي أشعلته بقبلة رومانسية التقطتها عدسات المصورين.

وفي الحفل، ارتدت “كايلي” التي تسلمت جائزتها من قبل “توم جونز”، ثوبًا رائعًا من “رالف أند روسو” والذي بلغت تكلفته 30 ألف جنية إسترليني.

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في حديثها بعد استلام الجائزة، تحدثت “كايلي مينوغ” عن معركتها مع مرض السرطان قائلة: “أقدم شكري إلى توم جونز الذي ذكرني بأنني تخطيت مرضي، لقد كنت قريبة جدًا من فريقي الطبي في السنوات الماضي، لقد علموني ما معنى الاعتماد على شخص ما، فعندما تكون أيقونة يتطلب منك المزيد من العزم والقدرة”.

وعن شريك حياتها الذي تربطهما علاقة منذ عام تقريبا، قالت “كايلي” لصحيفة “ديلي ميرور” :”من يقول إنك لا تستطيع أن تجد الرومانسية في وقت لاحق من الحياة، أشعر بمزيد من الامتنان والحظ لأنني حصلت على هذا في حياتي الآن”.