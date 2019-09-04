“ولاد رزق ٢” يواصل تصدره شباك التذاكر في مصر

متابعة بتجـــــــــرد: يواصل فيلم “ولاد رزق 2” تصدره بشباك التذاكر بالسينمات، ووصلت إيرادات الفيلم أمس الثلاثاء 678,595 جنيها محققا خلال أسبوع عرضه الرابع 7,205,305 جنيهات ليكون إجمالي إيراداته منذ طرحه 85,190,044. ويأتي فيلم “الفيل الأزرق 2” بالمركز الثاني حيث حقق إيرادات أمس 403,734 لصل مجمل إيراداته منذ طرحه94,126,367. وجاء بالركز الثالث فيلم “خيال مآته” محققا إيرادات بشباك تذاكر أمس وصلت لـ 210,212 الف جنيه، ليحقق بمجمل إيراداته مبلغا يصل إلى33,032,022 ، ويأتي بعده فيلم “الكنز” وحقق أمس 48,321، فيما تذيل القائمة فيلم “انت حبيبي وبس”.

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