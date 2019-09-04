نادين نسيب نجيم تتفوق على جميع الممثلات العربيات

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل محبو النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بوصول صفحتها على الإنستغرام إلى أكثر من 9 مليون متابع ومتابعة.

نادين التي تحظى بنجومية عربية واسعة، أصبحت محط أنظار الجميع من المحيط إلى الخليج خصوصًا بعد نجاح مسلسلاتها الرمضانية في السنوات الأخيرة.

وتعتبر اليوم نادين الممثلة العربية الأكثر متابعةً عبر الإنستغرام متفوقةً على جميع الممثلات في لبنان وسوريا ومصر والخليج العربي.

ويُعتبر ما حققته نادين إنجازًا كبيرًا، خصوصًا أن الغالبية العظمى كانت تعتقد أنّ الممثلة اللبنانية لا يُمكن أن تصبح نجمة عربية، وهذا ما كسرته نادين، وبل تفوقت على جميع الممثلات العربيات.