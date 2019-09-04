بديع أبو شقرا وجهًا لوجه مع “العميد” تيم حسن

رحب النجم السوري تيم حسن بالنجم اللبناني بديع أبو شقرا والنجمة السورية كاريس بشار بعد انضمامها الى المسلسل الجديد “العميد”.

ويوماً بعد يوم بدأت عناصر العمل تتضح أكثر فأكثر مع الكشف تدريجياً عن الأسماء خاصة بعدما عبّرت “بشار” بالامس عن سعادتها بانضمامها الى أسرة عمل “العميد”.(لقراءة الخبر: أخيرًا تيم حسن يجتمع بإبنة بلده).

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وكان موقع “الخليج 365” قد كشف أن “العميد” مسلسل قصير يتألف من عشر حلقات تقريباً وسيعرض على إحدى المنصات الالكترونية (شاهد)، من بطولة تيم حسن.

من جهة أخرى، باشرت شاشة الـMTV بعرض الاعلان الترويجي لمسلسل “بردانة أنا” والذي سيبصر النور قريبًا، وهو من بطولة بديع ابو شقرا، كارين رزق الله، رولا حمادة، وسام حنا وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان واخراج نديم مهنا.

وعلى المقلب الآخر، تستعد محطة LBCI لعرض مسلسل “بالقلب”، من كتابة طارق سويد، بطولة بديع ابو شقرا، سارة ابي كنعان، ستيفاني عطالله، كارمن لبس، سمارة نهرا ونخبة من نجوم التمثيل، إخراج جوليان معلوف وإنتاج G8برودكشن.