دنيا سمير غانم تحتفل بهذه المناسبة.. وهذا ما قالته لجمهورها

تبقى مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الافضل لتواصل النجم مع جمهوره ومحبيه، وبالتالي مشاركتهم تفاصيل حياته وأجدد أعماله أو حتى مشاريعه المقبلة، لذا يعطي بعض النجوم أهمية لعدد المتابعين التي يحصدها على منصاته، كما يحتفل مع متابعيه في حال وصل الى ارقام قياسية.

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وفي هذا السياق، نشرت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، على حسابها عبر موقع انستغرام، صورة أعلنت فيها وصول عدد المتابعين لديها الى 9 ملايين متابع عبر انستغرام، شاكرة بالتالي جمهورها الذي كان له الفضل بتحقيقها هذا الرقم المميز، حيث ارفقت الصورة بالتعليق التالي: “شكرا 9 مليون متابع احنا أقوى سوا”.

وخلال جولتنا على حساب دنيا عبر انستغرام، لاحظنا أن عدد منشوراتها قليلة بالنسبة لفنانين آخرين، حيث لا تتخطى الـ950 منشوراً ما بين صور وفيديوهات، الا ان اللافت في الامر نسبة تفاعل الجمهور معها وعلى جميع منشوراتها، ما يدل على جماهريتها الكبيرة ومحبة الجمهور لها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم كان مسلسل “بدل الحدوتة 3″، الذي عُرض فى الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.