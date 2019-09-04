Sep 04, 2019
تبقى مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الافضل لتواصل النجم مع جمهوره ومحبيه، وبالتالي مشاركتهم تفاصيل حياته وأجدد أعماله أو حتى مشاريعه المقبلة، لذا يعطي بعض النجوم أهمية لعدد المتابعين التي يحصدها على منصاته، كما يحتفل مع متابعيه في حال وصل الى ارقام قياسية.
وفي هذا السياق، نشرت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، على حسابها عبر موقع انستغرام، صورة أعلنت فيها وصول عدد المتابعين لديها الى 9 ملايين متابع عبر انستغرام، شاكرة بالتالي جمهورها الذي كان له الفضل بتحقيقها هذا الرقم المميز، حيث ارفقت الصورة بالتعليق التالي: “شكرا 9 مليون متابع احنا أقوى سوا”.
وخلال جولتنا على حساب دنيا عبر انستغرام، لاحظنا أن عدد منشوراتها قليلة بالنسبة لفنانين آخرين، حيث لا تتخطى الـ950 منشوراً ما بين صور وفيديوهات، الا ان اللافت في الامر نسبة تفاعل الجمهور معها وعلى جميع منشوراتها، ما يدل على جماهريتها الكبيرة ومحبة الجمهور لها.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم كان مسلسل “بدل الحدوتة 3″، الذي عُرض فى الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تحتفل بهذه المناسبة.. وهذا ما قالته لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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