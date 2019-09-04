محمد الترك يُدافع عن زوجته دنيا بطمة حول حقيقة تورُّطها في هذا الأمر.. ويُهدّد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى المنتج البحريني محمد الترك، تورُّط زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وشقيقته ابتسام، في قضية حساب الفضائح "حمزة مون بيبي" الذي تم توقيفه.

واتّهم الترك عبر مقطع فيديو وسائل إعلام مغربية بخلق الفتنة على غرار موقع "شوف تيفي"، مشيرًا إلى أنه سيُقاضي الموقع المذكور سلفًا، لنشره أخبارًا زائفة حول زوجته، مؤكدًا عدم صلتها من قريب أو بعيد بحساب الفضائح "حمزة مون بيبي".

وكانت مواقع التواصل قد تداولت أنباء عن التحقيق مع دنيا بطمة إثر تورطها مع حساب "حمزة مون بيبي"، الذي كان متخصصًا بنشر فضائح الفنانين وأسرارهم على "إنستغرام"، وذلك بعدما توقّف الحساب دون سابق إنذار.

كما تردّدت أنباء عن اعتقال صاحب الحساب، والتحقيق مع عدد من الأشخاص الذين كانوا يُسرّبون له أخبار الفنانين.

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وواجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة اتهامًا من قبل عدد من الفنانين بكونها هي وصديقاتها وراء هذا الحساب، وتستخدمه لتصفية حسابات، خاصةً أن صاحبه دأب على مدحها والدفاع عنها.

ولم يصدر أي تعليق رسمي بخصوص موضوع حساب الفضائح الذي أثار الكثير من المشاكل في الأشهر الأخيرة خاصةً في الوسط الفني المغربي.