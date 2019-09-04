شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 15 عاما.. الملامح الأولى للجزء الثالث من فيلم Bad Boys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت الشركة المنتجة للجزء الثالث من فيلم Bad Boys بطولة الثنائى الشهير ويل سميث ومارتن لورانس، عن الاعلان التشويقى الأول للفيلم المقرر عرضه فى 17 يناير المقبل بدور العرض السينمائى.

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وانتهى الثنائى من تصوير الجزء الثالث من فيلم الأكشن والإثارة الشهير بعد توقف ما يقارب الـ 15 عاما منذ طرح الجزء الثانى، فى إبريل الماضى، على ان يعرض بداية العام المقبل.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.