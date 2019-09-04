شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دور ناهد السباعى فى "هذه ليلتى" المشارك فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة ناهد السباعى فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى المقام فى الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر الجارى، بفيلم قصير بعنوان "هذه ليلتى" بطولة ناهد السباعى وشريف دسوقى، ومن إخراج يوسف نعمان.

الفيلم يتناول قضية التعامل مع أطفال التوحد من قبل الأهل والمجتمع، وتجسد فيه ناهد السباعى دور أم لولد مصاب بالتوحد فى رحلة عمرها يوم واحد وتواجه فيها العديد من التحديات.

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ويجسد شريف دسوقى دور "بياع" ويشكل محطة مهمة مع ناهد السباعى من خلال المواقف التى تجمعهما سويا ضمن أحداث الفيلم.

الفيلم من بطولة النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، هذه ليلتى سيناريو أحمد عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.