شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى وميرفت أمين يحتفلان بعيد ميلاد زوج ابنتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل كل من الفنان الكبير حسين فهمى والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، بعيد ميلاد زوج ابنتهما منة المحامي طارق جميل، واقتصر الحفل على الأقارب والأصدقاء، وشاركت منة، جمهورها بصور من الاحتفال بعيد ميلاد زوجها، عبر حسابها على انستجرام، موجهة له رسالة حب، قائلة:" كل سنة وأنت طيب يا عمري ربنا يديمك عليا نعمة".

وعلى الجانب الآخر، ينتظر النجم حسين فهمى عرض مسلسل "السر" الذى ينتمى إلى نوعية ال 60 حلقة وتعتمد أحداثه على التشويق والإثارة ويشارك فى بطولته كل من الفنانة وفاء عامر وريم البارودى ونضال الشافعى ومايا نصرى، سيناريو وحوار حسام عيسى وإخراج محمد حمدى ومن المقرر طرحه على القنوات خلال الفترة المقبلة.

ويجسد فهمى من خلال العمل شخصية موظف فى إحدى المصالح الكبرى يتعرض عليه رشوة من رجال مهمة فى الدولة ال أنه يرفض بسبب التزامه فى العمل ويدخل السجن ظلما.









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