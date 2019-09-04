شكرا لقرائتكم خبر عن Dubai Stars ممر للمشاهير فى دبى على غرار هوليود يضم فنانين ولاعبين ومطربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تسعى مدينة دبى الإماراتية إلى السير على خطى المدن العالمية فى الفنون والكثير من المجالات، وكان آخر تلك الصيحات التى نجحت فى إضافتها المدينة الإماراتية، هى إنشاء ممر جديد للمشاهير ليحصلوا على نجمتهم الخاصة على غرار ممر المشاهير الشهير فى مدينة هوليوود العالمية.

وتضم قائمة المشاهير المقرر اضافتهم إلى ممر المشاهير الكثير من لاعبى كرة القدم والمطربين والفنانين، بالإضافة إلى مصممى الأزياء، ومن المقرر أن يزال الستار عن ذلك الممر فى منتصف أكتوبر المقبل فى فاعلية Dubai Stars.



جانب من قائمة النجوم الذين سيحصلون على نجمتهم الخاصة فى ممر دبى

وسيضاف ما يقارب الـ 400 نجمة فى الممر الشرفى الجديد الذى سيقام فى بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وسط مدينة دبى الإماراتية، كمرحلة أولى، ليتم انشاء حملة عالمية على وسائل التواصل الاجتماعى ليمكن للجميع التصويت على اضافة مشاهير جدد فى المرحلة التكميلية للمر الشرفى التى سيتم استكمالها لتصل لـ 1000 نجمة فى الممر الشرفى، ليعادل أربعة أضعاف ممشي المشاهير فى هوليوود.

ومن إبرز المشاهير الذى سيتم اضافتهم فى المرحلة الأولى للمر الشرفى فى دبى هم

" ويل سميث - ليوناردو ديكابريو – داوين جونسون - ادريس البا - رامي مالك - كريس هيمسورث - جاكي شان - بريانكا تشوبرا - فيروز - نانسي عجرم - عبالحليم حافظ - محمد صلاح – ميسي – شاروخان – عمرو دياب – حسين الجسمي – سيرجيو راموس – عبد المجيد عبد الله – كريس إيفانز - إيلى صعب".