تفتكروا مين؟!.. والدته إسكتلندية ورسب بكلية الطب وتبلغ أعماله 100 فيلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولد فى محافظة الإسكندرية، وكان والده طبيبًا ووالدته أسكتلندية، التحق بكلية الطب ليصبح مثل والده وأخيه الأكبر، ولكنه رسب ثلاث سنوات متتالية فانتقل إلى كلية التجارة حيث أكمل دراسته بها إلى أن تخرج فيها وحصل على درجة البكالوريوس.
قدم أعمالا مهمة عبّر فيها عن مشاعر ومشكلات شباب وجيل العشرينيات، وتوالت وأعماله التى بلغ عددها 100 فيلم فى مدة 20 عامًا هى عمره السينمائى، الذى أنهاه أول مرة فى منتصف عقد السبعينيات بعد انتهائه من تصوير فيلم "الأبطال" مع فريد شوقى.
فى منتصف عقد السبعينيات كان قراره بالاعتزال لسبب أنه شعر أن الأوان لم يعد له، مع بروز نجوم شباب مثل نور الشريف ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز، فآثر الابتعاد حتى تظل صورته جميلة فى عيون جمهوره الذى اعتاد عليه بصورة معينة.
توفى عن عمر يناهر 82 سنة، إثر جلطة دماغية شديدة يوم الجمعة 28 سبتمبر 2012، وشيعت جنازته بشكلٍ بسيطٍ فى أحد مساجد الساحل الشمالى، ودفن هناك بشكلٍ فى غاية البساطة والهدوء بناءً على وصيته.
ومن أهم أعماله: "تمر حنة – ابن حميدو - شلة المراهقين - البحث عن فضيحة - أضواء المدينة - وجه القمر - لا تطفئ الشمس - أيامنا الحلوة".
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